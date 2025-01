WM in London: Boom-Sport Darts am Scheideweg

Für Darts gibt es seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Aus dem Kneipensport hat die Professional Darts Corporation (PDC) eine europaweite Industrie entwickelt, die bei der WM in London ihren Höhepunkt feiert. Selbst in Deutschland schafft es Darts in der sportarmen Zeit in die Hauptnachrichten. Doch der Erfolg schafft für die Pfeile-Welt auch Probleme.

Tickets für Darts-WM schnell ausverkauft

Die 90.000 Tickets für die WM im Alexandra Palace waren in 15 Minuten ausverkauft. Die PDC hätte die dreifache Menge absetzen können, sagt Barry Hearn. Der frühere Verbandschef zieht im Hintergrund weiter die Strippen. Mit 3.500 Sitzen platzt die West Hall des altehrwürdigen "Ally Pally" in Nord-London aber längst aus allen Nähten.

PDC-Flirt mit Saudi-Arabien

Als Londoner Alternativen bietet sich laut Hearn das Exhibition Centre an, ein Zweckbau in den Docklands. Oder das "Olympia" in der City, eine historische Messe-Halle. In beide passen bequem 7.000 Fans, doppelt so viel wie im "Ally Pally".