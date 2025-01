Darts-WM: Traumfinale Luke Littler gegen Michael van Gerwen

Trophäen-Sammlung und Kieferbruch

Becker-Effekt auf der Insel

Littler hingegen ist erst seit gut einem Jahr auf dem Schirm der meisten Fans. So wie Boris Becker 1985 in Deutschland einen Tennis-Boom auslöste, hebt Littler den Darts-Sport auf der Insel noch einmal auf eine ganz neue Ebene.

Ausgeglichene Bilanz im direkten Duell

Nach seinem sensationellen WM-Finaleinzug im Vorjahr holte sich der Youngster direkt die Titel in der Premier League und im Grand Slam of Darts. Einzig Weltmeister Luke Humphries hat 2024 mehr Preisgeld eingespielt als Littler. Nun will Luke "The Nuke" seine starke Saison krönen und den mehr als doppelt so alten van Gerwen (35) schlagen.