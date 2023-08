Hingsen, Olympia-Zweiter von 1984, musste am Morgen in Deutschland, als sein Telefon Sturm klingelte, erstmal Erkundigungen einholen, wer dieser Jungspund überhaupt ist. Der 65-Jährige scherzte in der ARD: "Ich war ganz schön entsetzt – nein, Quatsch, ich habe mich natürlich gefreut." Seine Bestmarke hatte er am 9. Juni 1984 in Mannheim aufgestellt. Scheint ein gutes Zehnkampf-Datum zu sein, dieser deutsche 9. Juni. Hingsen gab noch zu Protokoll, dass es doch "phantastisch" sei, nun zwei so starke Zehnkämpfer zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Budapest schicken zu können.