DFB-Frauen: Hrubesch lässt Torfrau-Frage für Olympia offen

Beide kamen jüngst jeweils bei den Quali-Siegen in Österreich (3:2/Frohms) und gegen Island (3:1/Berger) zum Einsatz. Gegen Polen am 31. Mai in Rostock (20.30 Uhr/ ZDF live ) und am 4. Juni in Gdynia (18.00 Uhr/ARD) soll auch Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) ihre erste Bewährungschance erhalten.