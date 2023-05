Der zuletzt in den Finals 2016, 2018 und 2020 an Olympique Lyon gescheiterte VfL peilt den großen Wurf auf internationaler Bühne an. Eine starke Torfrau wird es brauchen: Frohms wuchs in den K.-o.-Duellen gegen Paris St. Germain und Arsenal WFC teilweise über sich hinaus und sicherte mit spektakulären Paraden das Weiterkommen. In Eindhoven sind übrigens alle 34.120 Tickets im PSV-Stadion bereits verkauft.