2:0 gegen Schweiz: Tschechien ist Eishockey-Weltmeister

WM-Gastgeber Tschechien setzte sich am Sonntagabend im Endspiel in Prag mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gegen die Schweiz durch, die im Viertelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatte.

NHL-Star David Pastrnak (50.) und David Kämpf (60.) erzielten vor 17.413 Zuschauern die Tore für die Tschechen, die zuletzt 2010 in Deutschland triumphiert hatten. Die Eidgenossen verpassten wie 2013 und 2018 im Finale den großen Coup nur knapp.

Vize-Weltmeister Deutschland ist bei der Eishockey-WM in Tschechien im Viertelfinale gescheitert. Das DEB-Team verlor in Ostrava gegen die Schweiz mit 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).

Vom Power-Eishockey der Tschechen wie beim 7:3 im Halbfinale gegen Schweden war in den ersten 20 Minuten zu selten etwas zu sehen. Die Schweizer Defensive stand wie schon beim 3:1 im Viertelfinale gegen Deutschland und dem Halbfinal-Sieg gegen Kanada bestens. Dazu hatte das Team von Trainer Patrick Fischer die große Gelegenheit zur Führung: Ein Schuss von Christoph Bertschy knallte an den Pfosten (17. Minute).

Schweizer Defensive hält lange

Auch im zweiten Durchgang versuchten die Tschechen die Schweizer Mannschaft unter Druck zu setzen. Die Abwehr um Star-Verteidiger Josi von den Nashville Predators hielt gut dagegen. Gute Torchancen gab es erst in der Schlussphase. Angeführt von Pastrnak von den Boston Bruins drehten die Tschechen immer mehr auf. Kämpf scheiterte am Außenpfosten, seine Team-Kollegen am Schweizer Keeper Leonardo Genoni. Der 36 Jahre alte Torhüter war wie im gesamten Turnierverlauf der großer Schweizer Rückhalt.