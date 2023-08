"Das ist für uns ein tolles Ergebnis", sagte Krüger: "Ich gehe jetzt ganz entspannt und gelassen in die weiteren Turniere." Der Qualifikationszeitraum im Rollstuhltennis für die Paralympischen Spiele im nächsten Sommer in Paris hat gerade erst begonnen, am Mittwoch trat Krüger schon wieder bei einem Turnier in Belgien an, um wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Sie liegt auf Platz 13 - die Vorgabe des DBS für eine Paris-Nominierung lautet mindestens Platz 15. Wenn sie die Einzel-Qualifikation schafft, stehen die Chancen gut, dass auch Britta Wend über eine Wild Card nach Paris gelangt und das Duo auch dort als Doppel auftreten kann.