Es gibt Spiele, die kennt jeder Fußballfan. So ist das auch mit dem Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Manchester United am 26. Mai 1999 in Barcelonas Stadion Camp Nou.

Als die sogenannte Mutter aller Niederlagen ging dieses Finale in die Geschichte des FC Bayern ein. Der letzte Teil der fünfteiligen Dokuserie " FC Hollywood " zeigt, was vor dem Endspiel passierte, wie es zu den beiden Gegentoren in der ersten und dritten Minute der Nachspielzeit kam - und warum sogar dieses extrem schmerzhafte 1:2 sein Gutes hatte.

Die kühne Idee mit Effenberg

"Kurz vor der Irrenanstalt"

Basler betrinkt sich vorm Finale

Nach und nach läuft es in der Champions League immer besser, und vier Tage nach der Meisterfeier steht in Barcelona das Finale gegen Manchester United an. Und was macht Basler am Vorabend? Er trinkt Bier und Wodka Lemon und raucht an der Hotelbar bis tief in die Nacht, trotz Interventionen von Hitzfeld und Manager Uli Hoeneß.