FC Barcelona: Gündogan kehrt zu Manchester City zurück

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona und kehrt zu Manchester City zurück. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Nach positiven Gesprächen in den vergangenen 48 Stunden ist eine Einigung erzielt worden.

Finanzielle Zwänge: Gündogan geht ablösefrei

Zudem konnte der für 55 Millionen Euro verpflichtete Olmo wegen der Restriktionen der spanischen Liga bislang nicht registriert werden und auch noch nicht für Barcelona spielen. Zuvor soll Barça mit Trainer Hansi Flick laut Medien Gündogan mitgeteilt haben, dass er noch in diesem Transferfenster gehen soll.

Wechsel zurück nach nur einem Jahr

Er verlasse den Klub "in einer schwierigen Situation, aber wenn mein Weggang dem Verein finanziell helfen kann, macht mich das etwas weniger traurig", schrieb Gündogan in einer Nachricht an die Barca-Fans: "Ich wollte immer bei Barca spielen und bin sehr dankbar für eine Erinnerung und Erfahrung, die mir mein Leben lang bleiben wird."