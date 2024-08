Freiburgs Julian Schuster - ganz bestimmt kein neuer Streich

Ein routinierter Auftritt mit einem routinierten Nachklang also. Und mit entsprechend freundlichen Worten vom 14 Jahre älteren VfL-Trainer Uwe Koschinat garniert: "Gratulation zum Einstieg", sagte der: "Mein erstes Spiel habe ich nicht so hoch gewonnen."

Julian Schuster: Unaufgeregt, sachlich

Viele Beobachter hatten ja vermutet, dass es der viermalige Familienvater schwer haben könnte, in Freiburg eine ähnliche Akzeptanz zu erlangen wie sein charismatischer Vorgänger Christian Streich , der den Verein über Jahrzehnte geprägt hatte.

Für Schuster schuf der SC eine neue Stelle

Schließlich soll Schuster, so berichtet es sein ehemaliger Mitspieler Nils Petersen "schon als Spieler wie ein Trainer gedacht" haben. "Ich war als Spieler nie schnell und nie kräftig", sagt er selbst. "Deswegen war das Analytische mein Weg, um besser zu sein als andere."

Schuster als Mentor für Nachwuchsspieler

Bis zu seiner Beförderung moderierte Schuster den Übergang zahlreicher Talente von der U19 und der U23 in den Profibereich - Keeper Noah Atubolo (derzeit verletzt) oder Nationalspieler Nico Schlotterbeck profitierten unter anderem von seiner Expertise.

Vereinswechsel in der Bundesliga, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen sowie Top-Transfers in Europa. Der Transfermarkt im Überblick.

Junior Adamu blüht unter Schuster auf

Neue Hierarchien bilden sich

Die Zeiten, in denen Dauerbrenner Nicolas "Chicco" Höfler seinen Stammplatz in der Mittelfeldzentrale sicher hatte, könnten also gezählt sein. Geht es nach Schuster, soll der SC künftig zudem höher attackieren und mutiger angreifen.