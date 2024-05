Streich im sportstudio: "Brauchen neue Energie im Verein"

Christian Streich hält seinen Abschied beim SC Freiburg für unausweichlich. Über ein früheres Angebot des FC Bayern will der Trainer im sportstudio aber nicht sprechen.

Sehen Sie hier das aktuelle Sportstudio von 4. Mai 2024 mit Gast Christian Streich. 04.05.2024 | 32:16 min

Stehende Ovationen für Christian Streich: Der am Saisonende scheidende Trainer des SC Freiburg konnte sich im aktuellen sportstudio am Samstagabend vor Zuspruch kaum retten. Der bevorstehende Abschied löse bei ihm nicht wirklich eine Wehmut aus. "Ich muss das irgendwie wegmachen." Er habe bewusst seine Ankündigung vor einigen Wochen getroffen:

Ich habe versucht eine emotionale Kontrolle zu halten. Das ist mir ganz gut gelungen. Christian Streich

Weltmeistertrainer Joachim Löw nennt ihn einen liebenswerten Leuchtturm, der nicht nur den Fußball besser gemacht hat. "Er ist ein wichtiger Impulsgeber für Werte." Es sind solche Komplimente, die Streich fast verlegen machen.

Jogi ist ein extrem freundlicher Mensch - dann sagt er das natürlich. Christian Streich

Kult-Trainer Christian Streich wird den SC Freiburg nach 29 Jahren zum Saisonende verlassen. Seit 2011 ist er dort Bundesligatrainer und verhalf der Mannschaft zu zahlreichen Erfolgen, wie dem Einzug ins DFB-Pokalfinale 2022. 18.03.2024 | 0:44 min

Seit 1995 bei Freiburg

Der Menschenfänger Streich arbeitet seit 1995 als Trainer für den Sportclub. Lange im Jugendbereich tätig übernahm er vor gut zwölf Jahren die Profis und führte die Mannschaft zweimal in die Europa League sowie 2022 ins Finale des DFB-Pokals. Er hätte bei Amtsantritt nicht gedacht, so lange in der Verantwortung zu bleiben. Jetzt aber soll Schluss sein:

Ja es ist ein guter Moment. Ich glaube, wir brauchen jetzt neue Energie im Verein und auf dieser Trainerposition. Christian Streich

Aufgrund seiner Art und seines intensiven Verhältnisses zu den Spielern fühle er sich ein Stück weit aufgebraucht. "Ich will das jetzt nicht mehr haben alle drei Tage. In der jetzigen Situation wäre ich nicht mehr gut genug. Ich will nichts mehr ausschließen - in keine Richtung."

Kulttrainer Christian Streich verabschiedet sich aus der Bundesliga. Beim SC Freiburg ist er nun bis Mai auf Abschiedstournee. 18.03.2024 | 1:01 min

Kein Satz zu den früheren Angeboten aus München oder Mönchengladbach

Was passiert denn jetzt wirklich?

Ich habe keine Ahnung! Ich weiß nicht, was in drei Monaten ist. Ich habe mehrere Ideen. Christian Streich

Er wolle schauen, was sinnvoll ist, worauf er Lust habe. Jetzt fehle ihm gewissermaßen die Struktur. "Meine Frau hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn ich weitergemacht hätte", sagte Streich und lachte laut.

Aber auch wenn ihn Max Eberl in seiner Zeit als Manager bei Borussia Mönchengladbach mal an den Niederrhein lotsen wolle und Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sogar mal Gespräche mit ihm geführt hat, wollte Streich keine Spekulationen über seine Zukunft befeuern - und verpasste sich bei dieser Causa einen Maulkorb.

Wissen Sie: Zu erzählen, ich hatte da ein Angebot [...]. Da habe ich keine Lust drauf. Die Gespräche mit Uli Hoeneß, ich hatte zwei, drei. Aber nach den Spielen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Christian Streich

Ein Trainer mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis

"Alle anderen Dinge: Darüber möchte ich nicht reden." Es sei keine Frage, wenn man nur an einem Ort arbeite, "erlebt man das andere nicht". Er sei in einem Verein, "in dem ganz viel gestimmt hat: Irgendwie konnte man da nicht weggehen - dafür war es zu gut." Es sei ein Riesenluxus gewesen, die Familie vor Ort zu haben, sogar die Eltern besuchen zu können.

Beharrlichkeit und Hingabe sind Schlagworte, die seine Arbeit im Breisgau am besten kennzeichnen. Sein Ex-Spieler Nils Petersen sagte im ZDF-Gespräch mit einem Augenzwinkern: "Ich kenne niemand in der Bundesliga, der ein so gutes Preis-Leistungsverhältnis hat."

Der SC Freiburg setzt auf Kontinuität im Verein und hat damit seit Jahren Erfolg. Nun winkt erstmals die Königsklassen-Teilnahme. Manu Thiele analysiert den besonderen Weg des SC. 20.04.2023 | 14:18 min

Lob für Nachfolger Julian Schuster

Über die sportlichen Erfolge hinaus hat sich Streich als gesellschaftspolitisches Gewissen des deutschen Profifußballs etabliert. Ein Fußballlehrer, dessen Wirkungsbereich über das Rasenviereck weit hinausreicht.

Die Nullnummer im Topspiel am Samstagabend beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln eröffnet dem SC Freiburg erneut die Option, das dritte Mal hintereinander europäisch zu spielen. Es wäre der angemessene Abschied für einen Fußballlehrer, der sich in Zukunft vieles vorstellen kann - nur das alles wie seine Reisepläne noch offen lässt.

Angesprochen auf die Fußstapfen, die er hinterlassen werde, antwortete der 58-Jährige gewohnt bescheiden: "Sie werden nicht so groß sein." Sein Nachfolger Julian Schuster bringe eine "sehr eigenständige Persönlichkeit" und "sehr viel Fachwissen" mit.