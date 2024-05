Bundesliga: Köln nach Remis gegen Freiburg vor Abstieg

Keine Tore, kaum noch Hoffnung: Der 1. FC Köln steht nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg vor dem siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Sollten sich am Sonntag Union Berlin und Bochum unentschieden trennen und Mainz 05 in Heidenheim gewinnen, stünde der bittere Gang in die 2. Liga nach 32 Spieltagen fest.