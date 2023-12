Fußball: Transfersperre gegen 1. FC Köln bestätigt

Die abstiegsbedrohten Kölner können in den anstehenden Transferperioden im Winter und im Sommer ihren Kader nicht verstärken. Der Klub steht aber noch vor einer weiteren großen Herausforderung: Nachdem der FC durch das 0:2 am Mittwoch bei Union Berlin auf einem direkten Abstiegsplatz überwintert, trennte sich der Klub ebenfalls am Donnerstag nach zweieinhalb Jahren von seinem Cheftrainer Steffen Baumgart. Die Nachfolge ist noch ungeklärt.