Mainz gegen Dortmund: Die Furcht vor dem harten Schnitt

Gruda und Amiri sind Schlüsselfiguren

Was für ein Spiel, was könnte man sich mehr wünschen als Fußballer? Wir wollen raus auf den Rasen gehen und gewinnen.

"Wenn uns das zweimal gelingt, bin ich ziemlich sicher, dass wir drinbleiben werden", so der 49-Jährige, der somit eine klare Zielstellung für die Begegnungen gegen den Champions-League-Finalisten Dortmund und am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg ausgab.

Bo Henriksen übernimmt Ansatz von Jürgen Klopp

Doch vielleicht haben sich die Rheinhessen zu spät auf ihre Urtugenden besonnen, so dass im 15. Erstligajahr in Folge erstmals die Relegation droht. Die schlechteste Platzierung war seitdem Rang 15 unter dem heutigen Sportdirektor Martin Schmidt (2016/2017). Der Schweizer gehört heute zu jenen Verantwortlichen, die am Bruchweg in professionellen Strukturen arbeiten, hinter denen ein eigentlich nur mit Bundesliga-Erträgen zu deckender Kostenapparat steht.