Siegtor in der Nachspielzeit: Leverkusen gewinnt in Leipzig

Der Bayer-Code ist nicht zu knacken: Trotz Rückstands und einer bitteren Verletzung hat Tabellenführer Leverkusen seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga auf 18 Spiele ausgebaut. Der Herbstmeister erkämpfte sich im Top-Duell am Samstagabend ein 3:2 (0:1) bei Rasenballsport Leipzig und erzielte dabei wie in der Vorwoche den Siegtreffer in der Nachspielzeit.