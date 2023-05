Hintergrund des Antrags: Leverkusen will mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Halbfinalhinspiel bei der AS Rom in der Europa League haben. Das steigt am kommenden Donnerstag in der italienischen Metropole - Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betont: "Im Hinblick darauf hat eine Vorverlegung für uns eine immense Bedeutung."