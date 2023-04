Die Duellanten in der Ewigen Stadt hielten sich dann prompt an Bayers Präferenzen: Im Halbfinal-Hinspiel am 11. Mai tritt Leverkusen bei den Römern, in der Extrazeit 4:1-Bezwinger von Feyenoord, an. Eine Woche später entscheidet sich in der BayArena dann, ob die Rheinländer es erstmals seit 21 Jahren nicht nur ins Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs schaffen. Sondern auch ins Endspiel.