In der Runde der letzten Acht in der Europa League bekam das Team von Xabi Alonso, das sich Vorjahressieger Frankfurt zum Vorbild nimmt, am Freitag Union Saint-Gilloise zugelost. Gegner wie Manchester United oder Juventus Turin blieben Bayer erspart. Wobei Innenverteidiger Jonathan Tah nach dem Sieg in Budapest ohnehin schon an das Finale am 31. Mai an gleicher Stätte dachte und lächelnd erwähnte: "Wir wären froh, wenn wir noch mal hier spielen würden."