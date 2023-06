Nkunku war im Sommer 2019 von Paris St. Germain zum RB Leipzig gekommen, in 172 Spielen gelangen ihm dort 70 Tore und 56 Vorlagen, zweimal gewann er den DFB-Pokal. Nun sei es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen: "Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln. Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt."