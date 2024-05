Relegation: Bochum schafft den Klassenerhalt

Der VfL Bochum spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Bochum siegte im dramatischen Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen.

Hofmann lässt Bochum hoffen

Von Beginn an wurde eins klar: Der VfL wollte sich nicht vorwerfen lassen, nicht mit allen Mitteln um die letzte kleine Chance zu kämpfen. Nach gerade einmal acht Minuten hatten mit Philipp Hofmann und Tim Oermann die ersten Bochumer schon Gelb von Schiedsrichter Deniz Aytekin gesehen.

In der zehnten Minute stand der Referee im Blickpunkt, als Düsseldorfs Tim Oberdorf den Bochumer Matus Bero im Strafraum zu Fall brachte. Die Pfeife blieb stumm, Oberdorf hatte zuvor den Ball gespielt.

Aus dem Spiel heraus wurde der VfL zunächst kaum gefährlich, ein Standard brachte dennoch die Führung: Kevin Stögers Freistoß aus dem linken Halbfeld nickte Hofmann am Fünfmeterraum ein (18.).

Für Verunsicherung aufseiten der Fortuna sorgte der Treffer aber erst einmal nicht. Düsseldorf agierte souverän und aufmerksam, der Zweitligist machte den spielerisch gefälligeren Eindruck.

VfL mit dem Mute der Verzweiflung

Beide Teams kamen zu mehreren Abschlüssen, lange Verschnaufpausen gönnten sich die 22 Akteure im mit 51.500 Zuschauern ausverkauften Düsseldorfer Stadion nicht. Bochums Mut der Verzweiflung war mehr als respektabel. Das Team von Trainer Heiko Butscher erarbeitete sich von Minute zu Minute ein stärkeres Übergewicht, auch wenn klar herausgespielte Torchancen fehlten.

Ein abgefälschter Schuss von Lukas Daschner ließ die VfL-Fans schon jubeln, ging aber knapp vorbei (44.). So ging es mit dem 1:0 für den Bundesligaklub in die Halbzeitpause.

Stöger verwandelt Handelfmeter

Nach dem Seitenwechsel entfachte der VfL viel Druck. Bei den Fortunen schlich sich doch langsam eine leichte Nervosität ein, auch wenn die Düsseldorfer Gegenangriffe stets gefährlich waren.

"Ich habe es gesagt: Wir brauchen zwei gute Spiele, und heute war es kein gutes Spiel. Alle, die einen Haken dran gemacht haben: Die haben keine Ahnung. Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs

Mitte des zweiten Durchgangs wogte das Spiel hin und her. Hofmann war von der Düsseldorfer Abwehr kaum in den Griff zu kriegen, was sich nach 66 Minuten rächen sollte: Wiederum per Kopf sorgte der Stürmer für das 2:0, auch dieses Mal hatte Stöger geflankt.

Nur wenig später war der Wahnsinn perfekt: Matthias Zimmermann hielt eine Flanke von Takuma Asano mit dem Arm auf, Aytekin gab Elfmeter. Stöger verwandelte sicher - das Ergebnis aus dem Hinspiel war egalisiert (70.).

Fortuna hängt in den Seilen

Und der VfL machte weiter: In der 72. Minute scheiterte Asano mit einem Kopfball an Florian Kastenmeier, in der 81. Minute parierte der Düsseldorf Keeper einen Schuss von Stöger. Asano fehlten nach Querpass von Patrick Osterhage nur Zentimeter, um den Ball ins Tor zu drücken (89.). Fortuna taumelte und lief fast nur noch hinterher, rettete sich aber in die Verlängerung.

Ich glaube, wir haben jetzt bewiesen, dass auch Relegation Spaß machen kann. VfL-Spieler Kevin Stöger

In den 30 Extra-Minuten waren dann die Düsseldorfer einem Treffer deutlich näher als der VfL, Andreas Luthe im Bochumer Kasten hatte in der zweiten Hälfte der Verlängerung mehr zu tun als in den 105 Minuten zuvor. Ein Tor gelang aber keiner der beiden Mannschaften mehr.

Ushino mit entscheidendem Fehlschuss