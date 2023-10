Am Montag hielt das Erstaunen über die Gedankenspiele beim FC Bayern um Jérôme Boateng und dessen Training an der Säbener Straße an. Auch am Abreisetag der Münchner zum zweiten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag beim FC Kopenhagen wunderten sich Teile des Publikums, dass beim FC Bayern offenbar ernsthaft erwogen wird, den 35 Jahre alten und seit 1. Juli vereinslosen Innenverteidiger mit einem Vertrag auszustatten.