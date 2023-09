Bayern lassen in Münster nichts anbrennen

Ein Doppelwechsel der Preußen zu Wiederanpfiff änderte nichts an der Münchener Überlegenheit. Häufig kam die Elf von Thomas Tuchel zwar in Schusspositionen, ähnlich gefährlich wie im ersten Durchgang wurde es aber nicht, auch weil Münster sich besser in die Zweikämpfe warf. Den Schwung aus der Partie nahmen jedoch auch die vielen Wechsel auf beiden Seiten. Die beste Chance dann für die Preußen: Nach einer Ecke verlängerte Luca Bazolli per Kopf auf Niko Koulis, der am zweiten Pfosten die Kugel nur knapp verpasste (75.).