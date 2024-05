Weil sogar Platz fünf in der Bundesliga für die Qualifikation zur Champions League reichen dürfte, haben die vier Gegentore in Leipzig wohl keine Konsequenzen. Eine ähnlich fluffige Defensivarbeit gegen Paris Saint-Germain werden sich die ambitionierten Westfalen aber nicht erlauben können, wenn der Traum von Endspiel in der Königsklasse weiterleben soll.