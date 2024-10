Liverpool gastiert in Leipzig: Trainer Slot besser als Klopp

Hat derzeit beim FC Liverpool gut lachen: Trainer Arne Slot Quelle: AFP

Das Erbe hätte kaum schwieriger sein können, als Arne Slot im Sommer Feyenoord Rotterdam verließ, um den Trainerjob von Jürgen Klopp beim FC Liverpool zu übernehmen.

Nicht wenige befürchteten mit Klopps Aus auch das Ende der großen Begeisterung, die der Deutsche über nahezu ein Jahrzehnt an der Mersey entfacht hatte.

Landesweit war nur Guardiola besser als Slot

Vor dem Champions-League-Auftritt bei Rasenballsport Leipzig und nach elf Pflichtspielen unter Slot lässt sich sagen, dass sich die Befürchtungen nicht bestätigt haben. Im Gegenteil. Statistisch betrachtet, ist Slot sogar besser als Klopp.

CL-Duell Leipzig gegen Liverpool : "In Klopps Idee steckt extrem viel Red Bull" Auch in Abwesenheit ist Jürgen Klopp beim Duell Leipzig gegen Liverpool allgegenwärtig. Ein Taktikexperte erklärt, warum "Kloppo" perfekt zu seinem neuen Arbeitgeber passt. Ullrich Krömer, Leipzig mit Video

Zehn Siege aus seinen ersten elf Pflichtspielen schaffte bisher erst ein Liverpool-Trainer: Kenny Dalglish 1990. Englandweit wird diese Marke einzig von Pep Guardiola übertroffen, der 2016 zum Start bei Manchester City zehn Pflichtspielsiege in Folge hinlegte.

Slot: "Es wäre dumm, alles zu ändern"

Der Anfangserfolg ist ein Ergebnis von Slots bedachter Marschroute. Für den 46-Jährigen gilt:

Man behält die Dinge, die einem gut gefallen, bei und setzt ein paar Ideen, die man selbst hat, um. „ Arne Slot, Trainer FC Liverpool

Da ihm offenbar viel gut gefiel, änderte er wenig. "Wir haben ja erfahrene Spieler, die eine bestimmte Arbeitsweise gewohnt sind. Dann ist es manchmal auch erfrischend, ein oder zwei Dinge zu ändern, aber es wäre dumm, alles zu ändern, womit sie erfolgreich waren", so Slots Credo, das bisher perfekt funktioniert.

Anfangserfolg überrascht Slot nicht

Durch das 2:1 im Topspiel am Sonntag gegen Chelsea verteidigten die Reds Platz eins in der Liga. Auch in der Champions League erlebte man mit Siegen bei der AC Mailand (3:1) und gegen Bologna (2:0) den perfekten Auftakt.

Der FC Liverpool hat einen optimalen Start in die neue Königsklassen-Saison hingelegt: Auswärts bei der AC Mailand setzten sich die Engländer mit 3:1 durch. 18.09.2024 | 2:54 min

Mag der herausragende Start für viele Fans und Experten überraschend gekommen sein, für Slot selbst war er es nicht.

Nüchterner als Klopp - aber nur am Mikro

"Ich glaube nicht, dass ich zu den Menschen gehöre, die oft überrascht werden, denn bevor ich irgendwo anfange, stelle ich sicher, dass ich weiß, was mich erwartet. Dann ist man normalerweise nicht so sehr überrascht", sagte der Niederländer kürzlich bei Sky Sport.

Mit seiner eher nüchternen Art bietet Slot vielleicht weniger Unterhaltung vor dem Mikrofon, aber mindestens genauso so viel Spektakel auf dem Spielfeld wie Publikumsliebling Klopp.

Ex-Bayernprofi als neuer Fixpunkt

Liverpools Klublegende Jamie Carragher analysierte als TV-Experte bei Sky Sport: "Slot ist nicht so emotional wie Klopp. Man kann sehen, dass er Elemente von Klopp zeigt - aber er ist ein anderer Trainer. Ich glaube, die Fans freuen sich, dass er einfach er selbst ist."

Verrückter Abend in Leipzig: Doppeltes Handspiel und doppelte Torschützen bei RB Leipzig gegen Juventus Turin. Am Ende siegt Turin in Unterzahl. 02.10.2024 | 2:56 min

Die authentische Art kommt auch im Team, das Slot kaum verändert hat, gut an. Die größte Neuerung: Slot setzt in der Mittelfeldzentrale auf Landsmann Ryan Gravenberch. Unter Klopp oft nur Joker, ist der Ex-Bayernprofi zum Fixpunkt im Liverpooler Spiel geworden. Gravenberch verpasste in Liga und Champions League noch keine Minute.

Duo kehrt nach Leipzig zurück

Neben dem 22-Jährigen gehören auch zwei Ex-Leipziger zu den Stützen im Team. Verteidiger Ibrahima Konaté ist mitverantwortlich dafür, dass die Reds mit erst drei Gegentoren in acht Ligaspielen die mit Abstand beste Abwehr in England stellen.

Offensivmann Dominik Szoboszlai (vier Torbeteiligungen in zehn Einsätzen) ist schon jetzt nach Luis Diaz der zweitwertvollste Spieler im so hochkarätig besetzten Kader.

Bei ihrem Ex-Klub wollen sie mithelfen, dass der Traumstart ihres Trainers weitergeht. Denn, so formulierte es die BBC nach dem Erfolg gegen Chelsea treffend: "Die Mannschaft setzte ein weiteres Zeichen, dass das Leben in Anfield auch in der Nach-Klopp-Ära unter Slot blühen kann. In manchen Aspekten anders, aber in vielen genau gleich."

Sport : Champions League Die wichtigsten Spiele im Video.

Die wichtigsten Spiele gibt es immer mittwochs ab 23 Uhr bei sportstudio.de und bei ZDFheute im Video.