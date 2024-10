Taktikexperte: "In Klopps Idee steckt extrem viel Red Bull"

Es dürfte keinen profunderen Experten für den FC Liverpool geben als Jürgen Klopp höchstpersönlich, der diese Mannschaft seit 2015 über fast eine Dekade lang aufgebaut hat. Doch wenn RB Leipzig an diesem Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen die "Reds" antritt, behält "Kloppo" dieses Wissen (noch) für sich.

Klopp bei Partie in Leipzig allgegenwärtig

Viele Spieler aus Leipzig und Salzburg geholt

Zwei Mal geführt - und am Ende in Überzahl doch noch verloren: RB Leipzig hat beim 2:3 gegen Juventus Turin einen bitteren Abend erlebt.

Taktikexperte: Zusammenarbeit "komplett naheliegend"

"Letztlich hat diese Idee Klopp sowohl in Dortmund in seinen besten Zeiten, als er zweimal Deutscher Meister wurde, als auch in Liverpool zu Erfolgen getragen. Also steckt in Klopps Fußballidee extrem viel Red-Bull-Fußball", sagt Daniel Memmert, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln und Taktikexperte.