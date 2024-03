Toni Kroos: König in Madrid - und für Deutschland?

Ein Freund klarer Worte entgegen eigener Interessen

Kroos gilt als einer, der immer seine Meinung sagt. Das kann sogar gegen eigene Interessen gehen. Wegen seiner Kritik an Saudi-Arabien wurde er beim spanischen Supercup dort im Januar durchweg niedergepfiffen. Und nach Reals 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Leipzig erklärte er die Aberkennung eines sächsischen Treffers ehrlich zur Fehlentscheidung:

Toni Kroos zum nicht gegebenen Gegentor in Leipzig

Am Mittwoch (21 Uhr) kommt es in Madrid nun zum Rückspiel. Die Augen seines Heimatlandes werden mehr denn je auf ihn gerichtet sein. Es ist der erste Europapokalauftritt, seit Kroos, 34, sein Nationalelf-Comeback verkündete

Emotionale Tage für Kroos

Es sind emotionale Tage für Kroos, daher womöglich auch der ungewöhnliche Zornesausbruch gegen Sevilla. Der sonst so kontrollierte Norddeutsche weiß, dass seine DFB-Rückkehr von Hoffnungen begleitet wird, die er nicht steuern kann. Da mag er selbst noch so betonen, dass "ich definitiv nicht der Heilsbringer bin" - die kriselnde Fußball-Nation sehnt sich nach Erlösung.

EM-Triumph fehlt Kroos noch in Titelsammlung

Robuste Abräumer im Mittelfeld von Real Madrid

In Madrid hat er Mittelfeldkollegen, die ihm sehr entgegen kommen, weil sie seine Stärken potenzieren – und seine vielleicht einzige Schwäche kompensieren. Auch wenn er sich zuletzt etwas lustvoller in Zweikämpfe wirft: Kroos wird mit seinen 34 nicht mehr zu einem explosiven Dynamiker werden, der Gegner mit seiner Physis überrollt. Umso besser ergänzen sich zu ihm die jungen Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni oder Jude Bellingham - sie sind nicht nur hervorragende Fußballer, sondern auch physisch robuste Ausnahmeathleten. Nach vorn treiben sie den Ball bisweilen im Alleingang durch das Mittelfeld, nach hinten räumen sie kompromisslos ab. Es sind Spielertypen, wie sie der deutschen Nationalelf eher fehlen.

"Kroos macht aus Fußballern eine Mannschaft"

Er dominiert, harmonisiert und verteilt das Spiel so, dass es sich um eine Mannschaft handelt und nicht um einzelne Fußballer.

In Madrid warten sie nun gespannt auf die zweite wichtige Kroos-Entscheidung dieses Frühjahrs - jener über die Fortsetzung seiner Laufbahn nach dem Sommer. Eigentlich befindet er sich längst in einem Alter, für das er früher seinen Ruhestand prophezeit hatte. Aber Real möchte ihn noch ein Jahr halten. Und sein Fußball gibt es her.