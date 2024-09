Fußball, Champions League: Leverkusen siegt bei Feyenoord

Angeführt von einem überragenden Florian Wirtz hat der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen ein überzeugendes Comeback in der Champions League gegeben. Nach knapp zweijähriger Abwesenheit gewann das Team von Trainer Xabi Alonso bei Feyenoord Rotterdam mit 4:0 (4:0). Nächster Gegner der Leverkusener ist AC Mailand (1. Oktober).

Am Donnerstag zeigte dabei vor allem Nationalspieler Wirtz bei seiner Champions-League-Premiere seine ganze Klasse. Mit seinen beiden Treffern noch vor der Pause (5. Minute/36.) führte sich der 21-Jährige standesgemäß in der Fußball-Königsklasse ein. Als erster Deutscher mit einem Doppelpack im ersten Spiel der Champions League schrieb Wirtz Fußballgeschichte.

Wirtz legt furios los

Vor allem für Wirtz war es eine ganz besondere Partie. Bei Bayers bislang letzter Champions-League-Teilnahme 2022/23 hatte er aufgrund eines Kreuzbandrisses pausieren müssen. Nun feierte der Nationalspieler endlich sein Debüt - mit großen Zielen. Er wolle zeigen, hatte er im Vorfeld angekündigt, "was ich draufhabe und schauen, was ich in der Champions League reißen kann".