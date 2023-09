Los geht es für die deutschen Teams Mitte des Monats. Die Spiele von Dortmund und Leipzig sind für Dienstag, den 19. September, terminiert. Union und die Bayern starten einen Tag später. Das Ende der Gruppenphase in der Champions League bildet der letzte Spieltag am 12./13. Dezember. Dortmund, Leipzig und Berlin haben dann jeweils gegen ihre Auftaktgegner ein Heimspiel, Meister München tritt in Old Trafford bei Manchester United an.