Atalanta in Stuttgart: Touré lässt VfB-Herzen höher schlagen

Das erste 0:0 unter der Regie von Sebastian Hoeneß war in Stuttgart schnell abgehakt. Man müsse sich für den Punktgewinn "nicht entschuldigen", befand der VfB-Trainer nach der durchwachsenen Vorstellung am Freitag in Leverkusen.

In Turin schoss sich Touré ins Rampenlicht

Der Joker sticht in der Nachspielzeit: Dank eines Treffers von Touré gewinnt der VfB Stuttgart hochverdient in Turin und feiert den ersten Sieg in der Königsklasse seit 15 Jahren.

Über Frankreich, Spanien und Italien zum VfB

Geboren in Adjamé an der Elfenbeinküste zog er mit seiner Familie nach Mali, in der Hauptstadt Bamako wurde er beim Club African Football Elite fußballerisch sozialisiert.

Verletzungspech überschattet Start in Bergamo

Doch Touré verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Oberschenkel und musste die gesamte Vorrunde passen, auch in der Rückrunde reichte es meist allenfalls für Kurzeinsätze. Am Ende standen 387 Einsatzminuten in der Serie A (zwei Treffer).



Zu wenig auch für die Ansprüche von Touré, der dennoch gerne auf seine Zeit in der Lombardei zurückblickt. Und das nicht zuletzt wegen seines ersten Treffers in der Serie A, den er im Februar gegen den FC Genua schoss.