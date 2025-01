125 Jahre DFB: Aus dem Wirtshaus zum Sportverband

Irgendwann im Jahre 1900 soll Johannes Ernst Kirmse mit seiner Geduld am Ende gewesen sein - so berichten es jedenfalls die Fußball-Historiker. Mit 17 Jahren hatte der gebürtige Leipziger bereits den "Leipziger Radfahr- und Athletikverein Sportbrüder" mitgegründet, um sich dann mit 23 zum Vorsitzenden des Leipziger Fußballverbandes wählen zu lassen.

Der junge Draufgänger träumte von einem Dachverband, unter dem die Vereine eine nationale Meisterschaft ausspielen konnten - und lud daher am 27. und 28. Januar 1900 in seiner Heimatstadt zum "I. Allgemeinen Deutschen Fußballtag". Einziger Tagesordnungspunkt bei dem Treffen im damaligen Restaurant "Zum Mariengarten": eine Einigung sämtlicher Fußballvereine Deutschlands hinzubekommen.

"Hipp, hipp, hurra" zur Gründung des DFB

Der Initiator kam in seiner Begrüßungsansprache gleich zur Sache: "Meine Herren! Die Zeit ist gekommen, einen wohlorganisierten und Achtung gebietenden Deutschen Fußball-Bund ins Leben zu rufen!" Mit 64:22 Stimmen stimmten die Delegierten zu. Von Walther Bensemann, der später das Fachmagazin "Kicker" gründete, kam der Vorschlag, sich Deutscher Fußball-Bund zu nennen. Nach der Sitzung stimmte die Männerrunde ein "hipp, hipp, hurra" an.

1903 richtete der DFB die erste Meisterschaft aus (Titelträger VfB Leipzig) und trat ein Jahr später dem Fußball-Weltverband FIFA bei. In der Gründungsstadt Leipzig feiert der DFB an diesem Freitag mit viel Prominenz, allen voran FIFA-Präsident Gianni Infantino , sein 125-jähriges Bestehen.

Das dunkelste Kapitel des DFB

1927 ging es für den DFB in die Reichshauptstadt Berlin, um dort bis zum Kriegsende zu bleiben. Dass sich der DFB vom Nazi-Regime vereinnahmen ließ, bleibt das dunkelste Kapitel der an Höhe- und Tiefpunkten reichen Verbandsgeschichte. Lange verweigerte sich der DFB einer richtigen Aufarbeitung, ehe 2006 der Historiker Nils Havemann in der Studie "Fußball unterm Hakenkreuz" die Rolle des deutschen Fußballs in der Nazizeit mit seinen vielen Schattenseiten ausleuchtete.