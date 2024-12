Wie die DFB-Elf 2024 den Turnaround schaffte

Einfach mal entspannt durch die Stadt zu schlendern, ist nämlich nicht mehr so leicht: Überall wird er erkannt und um Fotos gebeten.

Nagelsmann ist der beste Indikator, dass sich die Stimmung um die Männer-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr komplett gedreht hat. Selten kam ein Viertelfinal-Aus bei einem Turnier so gut weg wie beim in der Verlängerung verlorenen Duell gegen Spanien

DFB-Elf vom Sorgenkind zum Sympathieträger

Selbst in ersatzgeschwächter Besetzung begeisterte das Team - insbesondere in den Heimspielen gegen Ungarn (5:0), die Niederlande (1:0) und Bosnien-Herzegowina (7:0) und holte sich souverän den Gruppensieg.

Nations-League-Viertelfinale gegen Italien wird die Reifeprüfung

Diesen Wettbewerb, von seinen Vorgängern Hansi Flick und Joachim Löw nie so richtig ernst genommen, will Nagelsmann unbedingt gewinnen - gewissermaßen als eine Art Reifeprüfung für die WM 2026

Sollte seine Mannschaft das Viertelfinale gegen Italien (20. und 23. März) gewinnen, würde Deutschland Anfang Juni das Final Four ausrichten. Erst vom Abschneiden in der Nations League hängt ab, wann das DFB-Team in die WM-Qualifikation startet - und wer die Gegner sind.