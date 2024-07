EM-Aus der DFB-Elf: Fünf Knackpunkte im Spiel gegen Spanien

Wenn große Mannschaften in K.o.-Spielen aufeinandertreffen, entscheiden meist Kleinigkeiten über den Ausgang einer Partie. So auch beim bitteren Aus der DFB-Elf im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien

Auch wenn Deutschland gegen die bis dato beste Mannschaft des Turniers eine vor allem ab der zweiten Hälfte bärenstarke und aufopferungsvolle Leistung zeigte, gab es einige Knackpunkte, die am Ende das Pendel zugunsten der Spanier ausschlugen ließen. Die entscheidenden Momente der Partie:

Plan von Nagelsmann mit Can und Sané geht nicht auf

Der erste Knackpunkt fand schon vor der Partie statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich einen Plan zurechtgelegt: Emre Can kam für Robert Andrich in die Startelf und sollte sich im Mittelfeld vor allem um den Spanier Fabián kümmern. Nagelsmann machte Tempo-Vorteile gegenüber Andrich aus. Eine ähnliche Überlegung dürfte es bei der Entscheidung pro Leroy Sané und contra Florian Wirtz gegeben haben. Sané wäre mit seinem Tempo der ideale Spieler für den Fall gewesen, dass man das spanische Mittelfeld überspielt.

Das gelang jedoch im ersten Abschnitt sehr selten. Sowohl Can als auch Sané wirkten wie Fremdkörper im Gefüge der DFB-Elf. Tempodribblings und gewonnene 1-gegen-1-Situationen suchte man im Spiel von Sané vergeblich. Der Plan von Nagelsmann leuchtete ein, ging aber nicht auf. Zur Halbzeit musste er seine Aufstellung korrigieren.

DFB-Elf vergibt zu viele Chancen

Nach dem Rückstand durch Dani Olmo hatte Kai Havertz nach einem kapitalen Fehler von Spaniens Torwart Unai Simon in der 82. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Sein Lupfer strich jedoch über den Kasten. Dabei war Simon völlig indisponiert vor seinem Tor, Havertz hätte auch noch weiter auf ihn zulaufen können, anstatt zu lupfen.

Zudem war Florian Wirtz mitgelaufen, auch ein Querpass wäre eine Option gewesen. Einem Spieler wie Kai Havertz ist jedoch auch zuzutrauen, aus dieser Position direkt das Tor zu treffen. Mit einem Ausgleich zu diesem Zeitpunkt wäre ein Sieg vielleicht sogar in der regulären Spielzeit möglich gewesen. Die DFB-Elf war in dieser Spielphase am Drücker und schnürte die Spanier ein.