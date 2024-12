WM-Qualifikation 2026: DFB-Elf mit machbaren Aufgaben

Die DFB-Elf spielt in der WM-Qualifikation entweder in der Gruppe A mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg oder in Gruppe I mit Norwegen, Israel, Estland und Moldawien.

Julian Nagelsmann hat mit der DFB-Elf machbare Aufgaben auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 erwischt. Quelle: dpa

Eine kuriose Auslosung der zwei Wege führt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft über die vermeintlich stärksten Gegner Slowakei oder Norwegen Richtung WM 2026

Die UEFA hat am Freitagmittag die Gruppen für die europäische Qualifikation ausgelost. In welcher Qualifikationsgruppe die deutsche Mannschaft letztlich spielt, hängt vom Ausgang der Viertelfinal-Runde in der Nations League im März 2025 gegen Italien ab.

Die besten Szenen des Nations-League-Spiels Ungarn - Deutschland mit dem Live-Kommentar von Oliver Schmidt. 19.11.2024 | 9:41 min

Sollte die DFB-Elf Italien ausschalten, spielt sie in Gruppe A gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Falls das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien verloren gehen sollte, warten in Gruppe I die Teams aus Norwegen, Israel, Estland und Moldawien.

WM-Quali-Gruppen im Überblick:

Gruppe A Gewinner NL Italien/Deutschland, Slowakei, Nordirland, Luxemburg Gruppe B Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo Gruppe C Griechenland, Schottland, Belarus Gruppe D Ukraine, Island, Aserbaidschan Gruppe E Türkei, Georgien, Bulgarien Gruppe F Ungarn, Irland, Armenien Gruppe G Polen, Finnland, Litauen, Malta Gruppe H Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino Gruppe I Verlierer NL Italien/Deutschland, Norwegen, Israel, Estland, Moldau Gruppe J Belgie,n Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein Gruppe K England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra Gruppe L Tschechien, Montenegro, Färöer, Gibraltar

In diesen Städten findet die Fußball-WM 2026 statt. Quelle: ZDF

Die Gruppenphase der WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, die Play-offs finden im März 2026 statt. Die Fünfergruppen starten im März, die Vierergruppen erst im September 2025 - nach dem Viertelfinale (März) und dem Final Four (Juni) in der Nationenliga. Die Spielpläne der Quali werden am Freitagabend veröffentlicht.

Der Europäische Verband schickt 16 Nationen zum Turnier in Kanada, den USA und Mexiko. 54 Länder treten zur Qualifikation an. Die Gruppensieger sind direkt für das Mega-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit 48 Teilnehmern qualifiziert.

Qualifikation Fußball-WM 2026 : Alles Wichtige zur Gruppenauslosung Am Freitag findet in Zürich die Auslosung der Qualifikation für die Fußball-WM 2026 statt. Lesen Sie, welche Regeln gelten und was sie für die DFB-Elf bedeuten. FAQ

Alle bisherigen WM-Gastgeber im Überblick 1930: Uruguay

1934: Italien

1938: Frankreich

1950: Brasilien

1954: Schweiz

1958: Schweden

1962: Chile

1966: England

1970: Mexiko

1974: BR Deutschland

1978: Argentinien

1982: Spanien

1986: Mexiko

1990: Italien

1994: USA

1998: Frankreich

2002: Südkorea & Japan

2006: Deutschland

2010: Südafrika

2014: Brasilien

2018: Russland

2022: Katar

2026: USA, Kanada und Mexiko





Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026 Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.662.268 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada. Quelle: IMAGO / agefotostock

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel