Neuendorf sagt jetzt in Richtung Infantino nur: "Ich habe die Wiederwahl an Bedingungen geknüpft. Ohne Rückmeldung ist es schwer, ihn zu unterstützen." Konkret stört sich der 61-Jährige an dessen vollmundigen Ankündigungen, in Katar so genannte "Migration Working Centers" einzurichten, an die sich Gastarbeiter wenden können.