Nach USA-Reise : DFB-Team: Geweckte Hoffnungen

Erst einmal wollte Julian Nagelsmann nach diesem lehrreichen Abend in Philadelphia mit seiner Mannschaft allein sein. Runter vom zerfurchten Rasen des Lincoln Financial Field und rein in die Katakomben, wo der neue Bundestrainer seine wichtigste Botschaft nach dem leistungsgerechten Remis gegen Mexiko (2:2) übermittelte: "Ich habe der Mannschaft in der Kabine gesagt: Ich bin davon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. Wir haben Dinge okay gemacht, andere Dinge waren nicht so gut", berichtete Nagelsmann im Anschluss.