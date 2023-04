BVB: Mit Edin Terzic raus aus Klopps Schatten

Mit Terzic ist bei Borussia Dortmund die Hoffnung verbunden, nach Jürgen Klopp endlich wieder eine erfolgreiche Ära begründen zu können. "Edin Terzic ist ganz anders als Jürgen Klopp, nicht so vulkanartig, nicht so emotional an der Seitenlinie, auch nicht so ein Menschenfänger", sagt Journalist Markus Krämer. "Aber weil er so authentisch wirkt und weil er diese besondere Beziehung zu Borussia Dortmund hat, könnte er der sein, der diesen langen Schatten mal ausmerzt."