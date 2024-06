EM-Sieg über Dänemark: Der Plan mit Havertz geht knapp auf

Es war diese 37. Minute im Achtelfinale gegen Dänemark , als der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl am stärksten unter Druck geriet. Wie in der hoch dramatischen Nachspielzeit im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz legte Linksverteidiger David Raum auch nun wieder den Ball fast perfekt in die Mitte des Strafraums.

Doch anders als der erfolgreiche Torschütze Niclas Füllkrug gegen die Eidgenossen brachte Kai Havertz keinen Wumms in den Kopfball. Statt Explosion der Freude auf der in deutschlandweiß gehüllten Dortmunder Südtribüne nur kollektives Haareraufen.

Füllkrug oder Havertz? Debatte nach Sieg verstummt

Die leidige Diskussion, wer nun im Sturm der Nationalmannschaft in die Startelf gehört, hing so schwer überm Westfalenstadion wie bis kurz zuvor die dicken Gewitterwolken, die das Spiel für fast eine halbe Stunde unterbrochen hatten.

Nagelsmann: Alte Misserfolge endlich begraben

Noch kurz vor der Partie war das anders. Da hatte der Bundestrainer seine Aufstellung verteidigen müssen: "Ich habe eine klare Idee mit Havertz", sagte Nagelsmann, leicht in der Defensive. In vielerlei Hinsicht war in der umkämpften Partie zu sehen, welche das ist.

Havertz bringt Ruhe und Präzision ins deutsche Spiel

In dieser hitzigen Spielphase einen Strafstoß so präzise zwischen Innenpfosten und fangbereiten Fingern des dänischen Keepers Kasper Schmeichel ins Tor zu jagen, muss man auch erst mal schaffen. Es war der Treffer, der die Partie aufs richtige Gleis hob.

Havertz vergibt Chancen, Musiala sichert den Sieg

Nur wenige Minuten später hätte der frühere Leverkusener zum unumschränkten Matchwinner aufsteigen können. Doch da zeigte Havertz seine andere Seite. Erst nahm er eine weitere gute Vorarbeit des starken Raum in Weltklassemanier mit, nur um dann den vergleichsweise leichten Chip über Schmeichel hinweg am Tor vorbei zu setzen. Das hätte im 50. Jubiläumsländerspiel sein 19. Treffer für Deutschland sein müssen.

An dem kratzte der Stürmer noch zwei weitere Male. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Leroy Sané, der es überraschend statt Wirtz in die erste Elf geschafft hatte, schob er den Ball am Tor des Weltranglisten-21. Dänemark vorbei. In der Nachspielzeit vergab er nach prima Vorarbeit von Wirtz frei vor Schmeichels Gehäuse.