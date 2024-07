DFB-Frauen: Gelungene Generalprobe, aber Sorge um Oberdorf

Bühl bringt DFB-Frauen früh in Führung

Ein weiteres klares Tor von Sjoeke Nüsken in der Nachspielzeit wurde nicht gegeben. Am Freitag hatte es für das Team von Trainer Horst Hrubesch in Island noch eine deftige 0:3-Niederlage gesetzt.

Oberdorf muss verletzt vom Platz

Es würde "verdammt wehtun", wenn sie für Olympia ausfallen sollte, sagte Hrubesch. "Sie war ein wichtiger Faktor bei uns im Spiel. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Warten wir mal ab", sagte der Bundestrainer und kündigte eingehende medizinische Untersuchungen an.

Olympia-Auftakt am 25. Juli gegen Australien

Für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz hatten sich die deutschen Frauen in den bisherigen Quali-Spielen längst qualifiziert und konnten sich so weiter für die Sommerspiele empfehlen.

Beim olympischen Turnier trifft die deutsche Auswahl nach der Partie gegen Australien am 25. Juli dann auf Rekord-Weltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und auf Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne.