"Diese Leichtigkeit", so Di Lorenzo, habe man durch gewisse Ereignisse verloren, allen voran wohl die verpasste WM-Teilnahme. In der Qualifikation scheiterte Italien damals in den Play-offs an Nordmazedonien - auch auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland wartet der Fußball-Zwerg in der Gruppe C auf Mancini und Co.