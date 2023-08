Auch wenn beim 4:2 gegen Monaco in der Generalprobe fünf Tage vor dem Pflichtspielstart durchaus Verbesserungsbedarf beim FC Bayern erkennbar war, überwogen die positiven Eindrücke. Man habe "große Schritte" gemacht und sei "auf einem guten Weg", befand Jamal Musiala, "ich glaube, wir sind in einem guten Shape für das Spiel", also in einer guten Form für den Supercup gegen RB Leipzig am Samstag.