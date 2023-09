Deutschlands Fußballerinnen haben mit dem ersehnten ersten Sieg in der Nations League ihre Chancen auf die Olympia-Teilnahme gewahrt. Das Team um Spielführerin Alexandra Popp gewann in Bochum mit 4:0 (2:0) gegen Island. Klara Bühl brachte die DFB-Auswahl in der 19. Minute Führung, per Foulelfmeter erhöhte ihre Bayern-Kollegin Giulia Gwinn (35.). Die zur zweiten Halbzeit eingewechselte Lea Schüller, ebenfalls vom FC Bayern München, traf in der 68. Minute vor 14.998 Zuschauern zum 3:0, ehe erneut Bühl (78.) erfolgreich war.