Christiana Schallhorn, 39, ist Junior-Professorin für Sportsoziologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Aktuell führt sie bei der WM in den australischen Spielorten Sydney und Melbourne eine Befragung durch, um herauszufinden, welchen Stellenwert der Frauenfußball in verschiedenen Ländern hat. Dazu spricht sie Fans vor allem in der Nähe von Fanfesten oder Sportbars an, aber auch in der Stadt, in der Bahn, am Flughafen.



Hinter einem QR-Code ist ein umfangreicher Fragebogen hinterlegt, den Fans digital in drei Sprachen beantworten können. Seit Jahren forscht sie zur Berichterstattung von Sportgroßereignissen und deren Wirkung bei Rezipierenden.

Bildquelle: pr.