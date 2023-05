Die Nations League umfasst drei Ligen, die nach den Stärkeklassen A bis C eingeteilt sind. In jeder Liga gibt es je vier Vierergruppen sowie eine zusätzliche Dreiergruppe in Liga C - ergibt also insgesamt 13 Gruppen. Innerhalb einer Gruppe spielt jedes Team jeweils heim und auswärts gegeneinander. Wer zu Beginn in welcher Liga spielt, ergibt sich aus der UEFA-Koeffizientenrangliste.