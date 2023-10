Die deutschen Fußballerinnen müssen in den wichtigen Nations-League-Spielen gegen Wales und Island auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 32-Jährige steht wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung, wie Interimstrainer Horst Hrubesch am Donnerstag in Sinsheim sagte. Am Freitag (17.45 Uhr/ARD) spielt die DFB-Elf dort gegen Wales, am Dienstag (20 Uhr/ZDF) in Island.