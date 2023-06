Jetzt erinnert der Vorlauf irgendwie ans Vorjahr. Da wurde im April 2022 ein WM-Qualifikationsspiel in Serbien (2:3) in den Sand gesetzt, dann gab es beim EM-Test gegen die Schweiz (7:0) in Erfurt einen Vorgeschmack auf den famosen EM-Start gegen Dänemark (4:0). Nun erhofft sich Voss-Tecklenburg von der WM-Generalprobe gegen Sambia (7. Juli) in Fürth einen "emotionalen Push in einem stimmungsvollen Rahmen".