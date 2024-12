... spielte als Profi für Hertha BSC und Bayer Leverkusen. Mit Bayer spielte er von 1995 bis 2008 333-mal in der 1. Bundesliga. Er wurde viermal deutscher Vizemeister und zweimal deutscher Vize-Pokalsieger. In der Champions League erreichte er 2002 das Finale gegen Real Madrid und unterlag mit 1:2.



Mit der Nationalmannschaft wurde er bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea Vize-Weltmeister. Ende November 2024 wurde er zum Präsidenten der Spielergewerkschaft VDV gewählt, für die er zuvor über 20 Jahre als Vizepräsident tätig war.