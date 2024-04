Irans Nationaltorwart nach Fan-Umarmung gesperrt

Der Disziplinarausschuss des iranischen Verbandes (FFI) sperrte Fußball-Nationaltorwart Hossein Hosseini für ein Spiel. Zudem verhängte der Verband am Mittwochabend eine Geldstrafe in Höhe von drei Milliarden Rials, umgerechnet fast 7.000 Euro, wie das Fußball-Portal Varzesh3 berichtete.

Hintergrund der ungewöhnlichen Entscheidung des FFI war das Erstligaspiel Esteghlal Teheran gegen Aluminium Arak am vergangenen Freitag. Da seit einigen Wochen im Iran eine begrenzte Anzahl von Frauen in Fußballstadien darf, waren bei diesem Spiel hunderte weibliche Fans im Stadion. Kurz vor Spielende stürmte dann eine der Anhängerinnen aufs Spielfeld und umarmte Esteghlal-Torhüter Hosseini.

