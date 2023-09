Die ganze Aufregung nimmt den 63-Jährigen doch sehr mit, nicht umsonst hatte er sich in Leverkusen zurückgezogen und nur in der Not beim DFB nochmal ein Auge zugedrückt, als es galt, die Bierhoff-Lücke zu schließen. Also, wir Fußballromantiker könnten uns anfreunden mit unserem vertrauten Idol, aber so richtig zukunftsweisend wäre das wohl eher nicht.