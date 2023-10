Erstmals seit 28 Jahren wird in der englischen Premier League wieder an Heiligabend Fußball gespielt. Am 24. Dezember treffen die Wolverhampton Wanderers und der FC Chelsea (13 Uhr) aufeinander, wie die englische Liga am Donnerstag mit der Veröffentlichung der kommenden Spieltagsansetzungen bekannt gab. Ursprünglich sollte das Duell am 23. Dezember um 15 Uhr stattfinden, wurde aber um einen Tag nach hinten verschoben, um die Live-Übertragung auf Sky zu ermöglichen.