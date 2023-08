Für Bayern München war es auf der Asien-Tour vor dem Heimflug nach München der letzte Auftritt. Am kommenden Montag steht ein Test gegen AS Monaco in Unterhaching auf dem Programm, ehe es am 12. August erstmals ernst wird: Im Supercup trifft der Meister zu Hause auf Pokalsieger RB Leipzig. Zum Saisonstart in der Bundesliga sind die Münchner am 18. August zu Gast bei Werder Bremen.